Mi sono intrufolato nel convegno degli ufologi | Ho cambiato casa perché me l’hanno detto gli alieni video

In questo articolo, esploriamo l'affascinante testimonianza di Graziella Peirone, 79 anni, che racconta la sua straordinaria esperienza con un UFO avvistato nella propria casa. Tra sfere rosse e messaggi alieni, la sua storia si intreccia con il mistero degli avvistamenti e delle convinzioni sugli extraterrestri, rivelando come queste esperienze possano influenzare decisioni personali e vite quotidiane.

"Ho visto apparire una sfera rossa da dietro al tetto. Era sera e io ero sull'uscio di casa; poco prima avevo pensato a Medjugorie". Di quell'episodio Graziella Peirone, 79 anni, ricorda tutto alla perfezione. Descrive con precisione chirurgica i contorni dell'UFO (sì, il tema è questo) apparso...

