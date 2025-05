Mi hanno tolto 11 denti sani | una donna denuncia due odontoiatri di Torino per truffa e lesioni

Una donna di 55 anni ha denunciato due odontoiatri di Torino accusandoli di averle asportato undici denti sani in un presunto intervento non necessario. Secondo la denunciante, i professionisti avrebbero giustificato l'operazione sostenendo che i denti sarebbero stati destinati a cadere. La vicenda solleva gravi interrogativi sulla fiducia nei professionisti del settore e sulla responsabilità etica in odontoiatria.

Guai grossi per due odontoiatri di Torino, accusati di aver truffato e asportato undici denti sani a una donna di 55 anni. «Mi sono fidata, mi hanno spiegato che i denti sarebbero caduti e così ho acconsentito a un intervento diverso da quello che avevo immaginato quando mi sono rivolta a loro. E alla fine mi hanno rovinata». Ora i due odontoiatri, difesi dagli avvocati Angela Ventura e Gianluca Soldati, sono accusati di lesioni, mentre solo uno di loro deve rispondere anche di truffa ed esercizio abusivo della professione. La vicenda. «Avevo bisogno di intervenire sui ponti laterali e ho cercato in rete uno studio medico che non fosse eccessivamente caro...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

