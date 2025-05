Metropolitana di Napoli la Linea 1 chiude in anticipo per due giorni | gli orari delle ultime corse

La metropolitana di Napoli, Linea 1, chiuderà in anticipo mercoledì 28 e giovedì 29 maggio 2025 per consentire lavori di verifica e manutenzione. ANM ha comunicato gli orari delle ultime corse per questi due giorni. Ecco tutti i dettagli per pianificare il proprio viaggio.

Anm informa che, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, nelle giornate di mercoledì 28 e giovedì 29 maggio 2025, la Linea 1 della metropolitana di Napoli anticipa la chiusura al pubblico. Questi gli orari delle ultime corse viaggiatori: - da Piscinola... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Metropolitana di Napoli, la Linea 1 chiude in anticipo per due giorni: gli orari delle ultime corse

