Meteo Roma del 27-05-2025 ore 19 | 15

Ecco le previsioni meteo per Roma del 27 maggio 2025 alle ore 19:15. Oggi il nord Italia si presenta con cieli sereni al mattino, ma nel pomeriggio ci sarà instabilità lungo le Alpi, accompagnata da acquazzoni sparsi. Nel resto del paese, tempo asciutto e velato, con possibilità di piogge in serata e durante la notte. Scopri di più sui dettagli delle previsioni!

meteo Meri trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo sta adesso tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento lungo l'arco alpino con acquazzoni sparsi asciutto altrove concedi velati in serata e nella notte ancora pioggia sui settori Alpini con sconfinamenti fin sulle pianure coste fra Veneto e Friuli asciutto con nuvolosità alta in transito sul resto del nord al centro al mattino tempo stabile con prevalenza di Cherry sereni al pomeriggio poche variazioni con Cieli soleggiati numero di tennis di lupi in Appennino ma senza fenomeni di rilievo associati in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molte venature in traffico localmente anche contatte al sud Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità in Appennino con acquazzone in temporali specie tra Campania Basilicata e Calabria poche variazioni altrove concedi soleggiati notte nuvolosità in transito mi accontento però piaciuto su tutte le regioni temperature minime in lieve calo al nord sulla Sardegna è stabile lieve rialzo al centro-sud sulla Sicilia mattina è stabile un generale rialzo da nord a sud