Meteo | Previsioni per mercoledì 28 maggio

In questo articolo analizziamo le previsioni meteo per mercoledì 28 maggio a Modena, dove ci aspettiamo cieli per lo più sereni e temperature piacevoli. La massima raggiungerà i 28°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 14°C. Scopriamo nel dettaglio le condizioni atmosferiche e la tendenza dei venti per la giornata.

A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3504m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno... 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per mercoledì 28 maggio

Ne parlano su altre fonti

Meteo Torino Porta Nuova: oggi nubi sparse, Mercoledì 28 e Giovedì 29 poco nuvoloso; Meteo Venezia: oggi temporali e schiarite, Mercoledì 28 nubi sparse, Giovedì 29 poco nuvoloso; Meteo Roma: oggi sereno, Martedì 27 e Mercoledì 28 poco nuvoloso; Meteo Bari: oggi poco nuvoloso, Mercoledì 28 e Giovedì 29 sereno. 🔗Se ne parla anche su altri siti