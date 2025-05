Meteo | piogge in transito sull' Italia poi alta pressione in rimonta sul Paese Clima estivo per il 2 giugno

Il clima in Italia sta vivendo un transito di instabilità dovuto a un cavetto d'onda sul Mediterraneo, con piacevoli acquazzoni e temporali al Nord. Tuttavia, è previsto un progressivo miglioramento, con l'arrivo di un'alta pressione e un ritorno a condizioni estive per il 2 giugno. Scopriamo insieme i dettagli di questo cambiamento metereologico.

Un piccolo cavetto d’onda sta transitando in queste ore sul Mediterraneo centrale portando un passaggio instabile per l’Italia. Acquazzoni e temporali anche intensi interessano le regioni del Nord mentre nel pomeriggio l’instabilità aumenterà anche sulle zone interne del Centro-Sud. Ultimi giorni di maggio che vedranno ancora la nostra Penisola sul bordo dell’alta pressione con infiltrazioni... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo: piogge in transito sull'Italia, poi alta pressione in rimonta sul Paese. Clima estivo per il 2 giugno

