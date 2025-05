Meteo Napoli temperature in salita | le previsioni fino a giovedì 29

Nelle prossime ore, Napoli si prepara a vivere un incremento delle temperature, con attese di cieli parzialmente nuvolosi e un valore attuale di 21°C. Le previsioni, aggiornate fino a giovedì 29, offrono uno sguardo dettagliato sulla situazione meteorologica nella città partenopea, secondo le rilevazioni di ilmeteo.it e della stazione meteo di Napoli Capodichino.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, le prossime ore saranno caratterizzate da nuvolosità sparsa, con una temperatura di 21°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da bel tempo, con una temperatura di 21°C. Venti assenti da Nord

