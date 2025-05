Meteo Liguria | breve perturbazione poi assaggio d' estate

La Liguria si prepara a un breve passaggio perturbato tra lunedì sera e martedì mattina, con possibilità di acquazzoni e temporali. Tuttavia, queste condizioni saranno di breve durata, prima che l'anticiclone africano prenda il sopravvento, regalando un assaggio d'estate con bel tempo e stabilità. Scopriamo nel dettaglio cosa ci attende per i prossimi giorni.

Sulla Liguria tra lunedì sera e martedì mattino un veloce fronte da nordovest porta qualche acquazzone o temporale, ma saranno fenomeni passeggeri e di breve durata. A seguire confermata la rimonta dell'anticiclone africano, che porterà un vero o proprio assaggio d'estate con tempo stabile... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Meteo Liguria: breve perturbazione, poi assaggio d'estate

