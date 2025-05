Meteo le previsioni in Campania per martedì 27 maggio 2025

Scopri le previsioni meteo per la Campania di martedì 27 maggio 2025. In questo articolo, analizzeremo il tempo nelle varie province, evidenziando un incremento della nuvolosità e la possibilità di deboli piogge nel pomeriggio. Preparati a conoscere le temperature e le condizioni atmosferiche che caratterizzeranno la giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 27 maggio 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3178m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 3mm di pioggia... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per martedì 27 maggio 2025

