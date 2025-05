Meteo caldo estivo con il Ponte del 2 giugno ma in arrivo anche i temporali | le previsioni di Giuliacci

Il meteo del ponte del 2 giugno 2025 si preannuncia caldo al Sud, con temperature che supereranno i 30 gradi e punte di 34 in Puglia. Tuttavia, il colonnello Mario Giuliacci avverte che il Centro-Nord sarà colpito da rovesci e temporali. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per questo atteso weekend.

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it sul Ponte del 2 giugno 2025: "Molte regioni, soprattutto al Centro-Nord saranno interessate da rovesci e temporali, ma al Sud è in arrivo la prima ondata di caldo della stagione, con temperature oltre i 30 gradi e punte di 34 su Puglia, Sardegna, Lucania, Sicilia e Calabria"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Meteo, caldo estivo con il Ponte del 2 giugno ma in arrivo anche i temporali: le previsioni di Giuliacci

