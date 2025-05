MessinaInMusica | al via le prove di esame per i giovani talenti messinesi

Il 28 e 29 maggio, la Sala Laudamo di Messina ospiterà le prove d’esame del 1° Concorso "Messina in Musica", dedicato a giovani talenti locali. I 30 candidati si sfideranno in un'iniziativa promossa dall'E.A.R. Teatro di Messina, mirata a valorizzare e diffondere il ricco patrimonio musicale della città, offrendo una piattaforma per emergere nel panorama musicale.

