Messina invita all’ecumenismo su Generali

Messina promuove l'ecumenismo nel settore bancario, mentre il CEO di Intesa Sanpaolo, Giuseppe Castagna, avverte Unicredit di non procedere con una scalata su Generali. Il tema della sicurezza nazionale legato al risparmio emerge, insieme a commenti sulle valutazioni per Bpm e sull'operazione con Pop Sondrio, descritta da Carlo Cimbri come semplice. Scopri di più sulle dinamiche in corso nel mondo finanziario.

Il ceo di Intesa: «Se Unicredit volesse scalare il Leone, direi ad Andrea Orcel di fermarsi. Golden power? Il risparmio è sicurezza nazionale». Giuseppe Castagna gelido su Gae Aulenti: «Per Bpm bisogna offrire un prezzo giusto». Carlo Cimbri: «Ops su Pop Sondrio operazione semplice»... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Messina invita all’ecumenismo su Generali

Ne parlano su altre fonti

Messina, nomine dei direttori generali: il Pd chiede chiarimenti a Basile - Sono i consiglieri del Pd, Alessandro Russo e Felice Calabrò, a chiedere chiarimenti al sindaco Federico Basile sulle scelte riguardanti le società Arisme e Patrimonio Messina Spa. «La doppia nomina ... 🔗Lo riporta messina.gazzettadelsud.it

Messina, nomine dei direttori generali: il Pd chiede chiarimenti a Basile - a chiedere chiarimenti al sindaco Federico Basile sulle scelte riguardanti le società Arisme e Patrimonio Messina Spa. «La doppia nomina dei direttori generali, che è stata effettuata nella ... 🔗msn.com scrive

Messina: nessun ripensamento su Generali - È categorico il ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, rispondendo alle domande dei giornalisti sull'ipotesi di un ripensamento su Generali. "La mia aspettativa - ha aggiunto - è che gli utili ... 🔗Si legge su quotidiano.net