Messina agli ultimi posti per vivibilità Hyerace Pd | Basta slogan serve un piano strategico che rimetta al centro la salute

Messina si trova in posizioni critiche per qualità della vita, con dati preoccupanti per bambini, giovani e anziani. Armando Hyerace denuncia il fallimento delle politiche attuate, evidenziando la necessità di un piano strategico che metta al centro la salute dei cittadini. È tempo di superare gli slogan e affrontare concretamente le problematiche che affliggono la comunità.

“Messina si colloca agli ultimi posti per qualità della vita: 92ª per i bambini, 84ª per i giovani, 103ª per gli anziani. Un “triplete” amaro che nessuno vorrebbe mai vincere e che certifica il fallimento di politiche che ignorano i bisogni reali delle persone”. Così Armando Hyerace... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Messina agli ultimi posti per vivibilità, Hyerace (Pd): "Basta slogan, serve un piano strategico che rimetta al centro la salute"

