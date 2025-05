Messa a rischio dall' alluvione torna visibile al pubblico la Madonna della cintola

Dopo essere stata messa a rischio dall'alluvione, la storica "Madonna della Cintola" torna in esposizione a Riolo Terme. Questa preziosa maiolica faentina, che rappresenta il momento in cui San Tommaso riceve la cintura dalla Madonna, sarà visibile al pubblico a partire da sabato prossimo, offrendo l'opportunità di ammirare un'importante opera del patrimonio artistico locale.

Torna a Riolo Terme sabato prossimo la storica “Madonna della cintola” appartenente al patrimonio artistico del Comune. L’opera, una maiolica faentina “istoriata” con la raffigurazione di San Tommaso che riceve dalla Madonna la cintura che le cinge la veste (come prova della sua Assunzione)... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Messa a rischio dall'alluvione, torna visibile al pubblico la “Madonna della cintola”

Se ne parla anche su altri siti

Italia fragile: dopo l’alluvione a Finale Ligure, serve un piano serio contro il rischio idrogeologico; Villa Santa Lucia, zona a rischio alluvionale messa in sicurezza dal Consorzio Valle del Liri; Alluvione, Hera fa il punto sui lavori al sistema fognario; La messa in sicurezza della viabilità, la manutenzione, è messa a rischio dai tagli del governo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

A due anni dalla terribile alluvione: "Sicurezza del territorio non garantita. Il Governo non ci ha dato risorse" - Attacco frontale del sindaco Rossetti contro l’amministrazione centrale sul nodo dei finanziamenti "Il tema del rischio idrogeologico non può più essere rinviato. La Regione da sola non può bastare". 🔗Lo riporta msn.com

Meno rischio in Toscana, contro alluvioni e frane: domani il webinar per sindaci, presidenti di Provincia e tecnici - Nell’ambito dell’iniziativa Meno rischio in Toscana. Nuove soluzioni contro alluvioni e frane, realizzata a cura della Regione Toscana per avviare una riflessione collettiva su come proteggere il terr ... 🔗greenreport.it scrive

Alluvione, l’appello della sindaca Rossetti: "Servono interventi urgenti contro il rischio idrogeologico" - La messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico non può essere più rinviata. Ne è convinta il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti che ... 🔗Si legge su gonews.it

Alluvione Forlì, si aprono voragini: evacuate le abitazioni a ridosso per rischio fughe di gas