Merz sostiene armi a lunga gittata per Ucraina critica escalation a Gaza e negoziati con Mosca e Trump

Il cancelliere Friedrich Merz ha espresso il suo deciso sostegno per la fornitura di armi a lunga gittata all'Ucraina, sostenendo che sia fondamentale per la sua difesa. Tuttavia, ha anche manifestato preoccupazione per l'escalation a Gaza, sottolineando l'importanza di avviare negoziati con Mosca e affrontare le posizioni di Trump, in un contesto politico internazionale sempre piĂą complesso.

Il cancelliere Friedrich Merz ha sostenuto con fermezza la rimozione delle restrizioni sulle armi a lunga gittata, argomentando che questa misura consentirebbe all'Ucraina di difendersi in maniera efficace contro chi insiste nell'aggressione. Durante la conferenza stampa svoltasi a Helsinki, in compagnia dell'omologo Patteri Orpo, Merz ha sottolineato l'importanza di una risposta militare decisa di fronte .

