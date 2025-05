Merz prevede conflitto russo-ucraino prolungato; Mosca prepara memorandum e Trump valuta sanzioni

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ostentato realismo riguardo al conflitto russo-ucraino, avvertendo che non ci sono illusioni su una conclusione rapida. Durante un incontro con il premier finlandese Petteri Orpo a Turku, Merz ha analizzato la situazione attuale e la preparazione di Mosca per nuovi sviluppi, mentre Donald Trump valuta possibili sanzioni in risposta a queste tensioni.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso con chiarezza la sua opinione sulla possibilità di una rapida conclusione del conflitto tra Russia e Ucraina, sottolineando che "non si fa illusioni". Durante un incontro a Turku con il premier finlandese Petteri Orpo, Merz ha previsto che il conflitto potrebbe protrarsi a lungo, evidenziando come, nella storia,

