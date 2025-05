Merz prevede conflitto prolungato in Ucraina Mosca con memorandum e Trump valuta nuove sanzioni

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, durante un incontro a Turku con il premier finlandese Petteri Orpo, ha delineato una visione realistica sul conflitto in Ucraina, prevedendo una sua prolungata durata. Nel contesto di questa analisi, emergono anche notizie su un memorandum da Mosca e sulla valutazione di nuove sanzioni da parte di Trump, suggerendo un'influenza globale sulle dinamiche del conflitto.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso la sua visione realistica riguardo ai possibili sviluppi della guerra in corso tra Russia e Ucraina. Durante un incontro a Turku con il premier finlandese Petteri Orpo ha affermato che non si può sperare in una rapida conclusione del conflitto, evidenziando la necessità di prepararsi a un impegno.

Cosa riportano altre fonti

