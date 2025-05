Merz | Non ci saranno più limiti di gittata per le armi fornite a Kyiv

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato che non saranno più imposti limiti di gittata alle armi fornite a Kyiv, una decisione che segna un cambio significativo nella posizione della Germania riguardo al sostegno militare all'Ucraina. Questa dichiarazione ha suscitato reazioni critiche da parte del Cremlino, evidenziando le crescenti tensioni nella guerra in corso.

