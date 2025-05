Merz | Minacciati ci difenderemo Prepariamoci a una guerra lunga

Il cancelliere tedesco avverte che la minaccia russa si fa sempre più concreta, escludendo un imminente accordo di tregua. In un contesto di crescente tensione, i Paesi europei devono prepararsi a sostenere l'Ucraina in una guerra che si prospetta lunga e impegnativa. La determinazione di Berlino si traduce in un appello alla coesione e alla resilienza europea di fronte all'aggressione di Mosca.

Secondo il cancelliere tedesco, Vladimir Putin non è interessato a raggiungere un accordo di tregua e i Paesi europei devono prepararsi a sostenere Kiev ancora a lungo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Merz: "Minacciati, ci difenderemo. Prepariamoci a una guerra lunga"

