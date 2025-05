Mercoledì 28 Maggio | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 28 maggio segna il 148º giorno dell'anno, caratterizzato dalla fase lunare gibbosa crescente. Oggi si celebra San Germano di Parigi, vescovo, mentre il proverbio invita a riflettere sull'operosità primaverile: "Maggio giardinaio non riempie il granaio". Scopri cosa accadde oggi e le influenze astrologiche di questa giornata, oltre a eventi commemorativi e curiosità.

Il 28 maggio è il 148º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Mancano 218 giorni alla fine dell'anno. Fase lunare: Gibbosa crescente Santo del giorno: San Germano di Parigi, vescovo Proverbio del giorno: Maggio giardinaio non riempie il granaio.

