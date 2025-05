Mercedes distrutta dalle fiamme danni ingenti a una Peugeot | indagano i carabinieri

Una Mercedes E 220 è stata distrutta dalle fiamme a Tricase, provocando ingenti danni a una Peugeot 5008 parcheggiata nelle vicinanze. L'incendio, avvenuto nella tarda serata di ieri, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. I carabinieri hanno avviato indagini per chiarire le cause dell'accaduto.

TRICASE – I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda serata di ieri a Tricase per domare le fiamme che hanno investito prima una Mercedes E 220 di proprietà di una donna di 51 anni e poco dopo, una Peugeot 5008, intestata a un 50enne, che era parcheggiata dietro al primo veicolo. L’una è... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Mercedes distrutta dalle fiamme, danni ingenti a una Peugeot: indagano i carabinieri

