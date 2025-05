Mercato Juventus il Milan fa sul serio! Contatti già avviati | 25 milioni per il colpo in Serie A Cosa può succedere in estate

Il calciomercato entra nel vivo con il Milan che si fa avanti per Lorenzo Lucca, attaccante di spicco. I contatti sono già avviati e si parla di un'offerta di 25 milioni per il talento dell'Udinese. L'interesse del club rossonero s'intreccia con quello della Juventus, rendendo l'estate calcistica particolarmente intensa. Scopriamo gli ultimi aggiornamenti su questa intrigante trattativa.

Mercato Juventus, il Milan fa sul serio! Contatti avviati con l’attaccante: le cifre e gli ultimi aggiornamenti. Il futuro di Lorenzo Lucca sembra destinato ad essere lontano dall’ Udinese. Oltre al calciomercato Juve, però, anche il Milan sarebbe forte sul calciatore. Come rivelato da calciomercato.com, ci sarebbe già stato un primo contatto tra la società e il procuratore dell’attaccante, Giuseppe Riso. Quest’ultimo ha già avanzato la richiesta dell’Udinese: serviranno circa 25 milioni di euro per acquistare il cartellino di Lucca. .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com