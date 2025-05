Mercato Juventus fumata nera per il nuovo terzino | ipotesi Arabia in pole position

La Juventus si trova a un bivio nel mercato, con il sogno di un nuovo terzino che sembra allontanarsi. Mentre si avvicina il Mondiale per Club, le trattative sono in stallo e l'ipotesi di un trasferimento in Arabia si fa sempre più concreta. In attesa degli impegni estivi, il club bianconero cerca di definire la rosa per la prossima stagione, dopo una stagione turbolenta.

A pochi giorni dal Mondiale per Club, la Juventus si muove sul mercato per la rosa della nuova stagione: si allontana il terzino. Mancano soltanto gli impegni a stelle e strisce di giugno affinché la Juventus possa mettere un punto definitivo a questa stagione. Gli scorsi mesi non sono stati di certo fra i migliori, visti i continui alti e bassi che hanno costretto i bianconeri ad accontentarsi del quarto posto in classifica, fino alla fine in bilico. L’obiettivo principale, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, è stato raggiunto, ma non può bastare ad una società a cui manca ormai da troppo assaporare quella vittoria alla quale era stata abituata... 🔗 Leggi su Sportface.it

