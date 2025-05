Mercato Juventus | era stato accostato ai bianconeri ora rinnova con il suo club? La posizione verso l’estate è stata rivelata

Nel calciomercato estivo, la Juventus aveva messo nel mirino un giocatore della Fiorentina, ma ora il rinnovo di contratto di quest'ultimo sembra mettere fine alle speculazioni. La posizione del club viola è stata chiarita dal direttore sportivo Daniele Pradè, in un annuncio che fa chiarezza sulle future trattative e sul mercato bianconero. Ecco i dettagli di questa situazione in evoluzione.

Mercato Juventus: lo volevano i bianconeri, ora rinnova? La posizione di questo club verso l'estate è stata svelata, annuncio che non lascia dubbi. Non solo Moise Kean. Durante la conferenza stampa di fine stagione, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha colto l'occasione per fare il punto anche sulla situazione di David De Gea. Il portiere, accostato di recente al mercato Juventus, è stato oggetto di una riflessione da parte del dirigente gigliato. Ecco cosa ha dichiarato in merito al possibile interesse viola. DE GEA – « Ripartiamo dal discorso di Moise: ci siamo dati tanto entrambi...

