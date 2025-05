Mercato Juve | l’ex bianconero lascia la Serie A? Spunta la clausola rescissoria l’annuncio sul suo futuro non lascia spazio a dubbi!

Il futuro di Moise Kean, ex attaccante della Juventus, è in bilico: la sua possibile partenza dalla Serie A è influenzata da una clausola rescissoria da 52 milioni di euro. Con l'annuncio appena giunto, si fanno strada nuovi retroscena sul suo approdo alla Fiorentina, lasciando intendere che le decisioni sul suo futuro potrebbero essere più imminenti del previsto.

Mercato Juve: l'ex bianconero può dire addio alla Serie A. Retroscena sulla clausola rescissoria, l'annuncio sul suo futuro non lascia dubbi!. Il futuro di Moise Kean alla Fiorentina resta incerto, complice la clausola rescissoria da 52 milioni di euro, valida tra l'1 e il 15 luglio. A fare chiarezza su questa situazione è stato il direttore sportivo della Viola, Daniele Pradè, intervenuto durante la conferenza stampa di fine stagione. Il dirigente gigliato ha affrontato anche il tema legato all'ex attaccante della Juventus, fornendo aggiornamenti sul possibile sviluppo della trattativa. PAROLE – « A Cagliari ci siamo incontrati con lui, il presidente e Ferrari...

