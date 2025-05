Mercato Inter c’è il budget per la punta! La mossa del club per trattenere Inzaghi

Nell'odierna edizione della Gazzetta dello Sport, si fa il punto sulla situazione dell'Inter: il club ha messo a disposizione un budget per rinforzare l'attacco, evidenziando una strategia per convincere Simone Inzaghi a rimanere alla guida. Scopriamo insieme i dettagli di queste mosse cruciali per il futuro della squadra.

Mercato Inter, c’è il budget per la punta! La mossa del club per trattenere Inzaghi. I dettagli della Gazzetta. Cosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla situazione in casa Inter: I DETTAGLI- « Simone Inzaghi ha messo l’ultima firma a luglio dell’anno scorso, quando era appena sceso da una stella, la seconda della storia dell’Inter. Nel 2024 la società nerazzurra, da poco passata in mano Oaktree, allungava di un anno, fino al 2026 il contratto dell’allenatore campione di Italia. Il tutto con ovvio incremento di stipendio: da 5 milioni netti a 6,5 più bonus assai grandi. Uno maxi per la conquista della Champions potrebbe essere guadagnato con pieno merito da Simone in caso di successo sabato... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, c’è il budget per la punta! La mossa del club per trattenere Inzaghi

