Mercato Inter a breve l’ufficialità del primo colpo estivo? Ecco cosa manca

L'Inter è vicina a ufficializzare il primo colpo estivo con il trasferimento di Luis Henrique, atteso per una cifra di circa 22 milioni di euro. Tuttavia, l'annuncio stenta ad arrivare. Scopriamo quali sono i dettagli che rallentano la fumata bianca e le ultime novità sul mercato nerazzurro.

Mercato Inter, a breve l’ufficialità del primo colpo estivo? Ecco cosa manca per la fumata bianca. Sembrava ormai tutto definito per il trasferimento di Luis Henrique all’ Inter per una cifra intorno ai 22 milioni di euro, ma l’annuncio ufficiale tarda ad arrivare. Il motivo? Due nuovi club hanno provato a inserirsi all’ultimo momento. Stando a quanto riportato da Sport.fr, nelle ultime ore sia la Juventus che il Nottingham Forest hanno tentato un blitz per ostacolare l’operazione con i nerazzurri. Tuttavia, il loro intervento è risultato tardivo: l’ Olympique Marsiglia ha già dato il proprio ok alla cessione all’Inter, e anche il giocatore ha espresso la sua preferenza per il club milanese... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, a breve l’ufficialità del primo colpo estivo? Ecco cosa manca

