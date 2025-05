Mercato Fiorentina sarà rivoluzione | triplo addio in cantiere

La Fiorentina è pronta a una svolta radicale nel proprio mercato, dopo una stagione deludente. Con l'obiettivo di rifondare la rosa, sono previsti tre addii significativi. L'insoddisfazione per il finale di campionato ha spinto il club a prendere decisioni decisive, puntando a un rilancio che possa riportare entusiasmo e risultati in campo.

La Fiorentina pronta a rifondare la propria rosa, alla luce delle tante delusioni vissute in stagione. Triplo addio in cantiere. Tira aria di rivoluzione in casa Fiorentina. Il club, infatti, è rimasto deluso dal modo in cui si è conclusa la stagione. La qualificazione in Conference, grazie alla vittoria ottenuta ai danni dell’Udinese nell’ultima giornata di campionato, è stata alla fine centrata ma la dirigenza, in realtà, ambiva ad un posizionamento in zona Champions o Europa League. Ecco perché, da ormai diverse ore, si è messa al lavoro allo scopo di individuare le operazioni da concretizzare durante l’estate volte ad allestire un organico in grado di regalare maggiori soddisfazioni al popolo Viola... 🔗 Leggi su Tvplay.it