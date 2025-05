Mercato auto Tesla dimezza le vendite

Aprile ha registrato un rallentamento nel mercato automobilistico dell’Europa Ovest, con immatricolazioni che toccano 1.077.186 unità. Nonostante un lieve calo rispetto allo scorso anno, le vendite di auto elettriche a batteria crescono significativamente, segnando un +26,4% e rappresentando il 15,3% del totale. Tuttavia, Tesla vive una contrazione drammatica delle vendite, dimezzando il proprio volume rispetto ai precedenti periodi.

7.00 Nel mercato dell'auto dell'Europa Ovest in aprile le immatricolazioni sono state 1.077.186 e nel quadrimestre sono 4.459.087, in lieve calo (rispettivamente -0,3% e -0,4% sui due stessi periodi del 2024). Nella sola Ue, nel I quadrimestre, auto elettriche a batteria +26,4% e il 15,3% del totale Ue. I veicoli ibridi hanno registrato un aumento del 20,8%, conquistando il 35,3% del mercato, e restano la scelta favorita dei consumatori Ue.Dimezzate le vendite Tesla,-52,6% in un anno e -46% sul I quadrimestre... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

