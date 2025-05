Mercato auto Europa primo quadrimestre stagnante Nuove immatricolazioni a -04%

Il mercato europeo dell'auto ha mostrato segnali di stagnazione nel primo quadrimestre del 2024. Ad aprile, le immatricolazioni hanno raggiunto 1.077.186 unità, evidenziando un lieve calo dello 0,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Nei primi quattro mesi, le nuove registrazioni continuano a riflettere questa tendenza, sollevando interrogativi sulle prospettive future del settore automobilistico.

“Stagnante”. E’ questo l’aggettivo che analisti e osservatori del settore usano per descrivere il primo quadrimestre del mercato europeo dell’auto(UE+EFTA+UK). Ad aprile le immatricolazioni sono state 1.077.186, con un calo dello 0,3% su aprile 2024. Nei primi quattro mesi dell’anno, invece, le immatricolazioni sono state 4.459.087, con un calo dello 0,4% rispetto al medesimo periodo del 2024. Numeri ancora più pesanti se paragonati al 2019, ultimo anno prima della pandemia e della guerra in Ucraina: rispetto ai primi quattro mesi di quell’anno il calo del primo quadrimestre 2025 è di ben il 18,8%... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mercato auto Europa, primo quadrimestre stagnante. Nuove immatricolazioni a -0,4%

