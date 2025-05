Mercato allenatori Serie A | Conte Tudor Inzaghi Gasperini e trattative per Roma Milan e Lazio

Con la chiusura del campionato, il mercato degli allenatori di Serie A si infiamma, con nomi di spicco come Conte, Tudor, Inzaghi e Gasperini al centro delle trattative. Le squadre, tra cui Roma, Milan e Lazio, cercano nuovi leader capaci di rilanciare le loro prestazioni e riaccendere l'entusiasmo dei tifosi, alla ricerca di risposte a un finale di stagione insoddisfacente.

Con la conclusione del campionato si apre il periodo di intensi spostamenti nel mondo degli allenatori. Le società di Serie A si trovano a dover scegliere la guida tecnica che, si spera, possa rilanciare le prestazioni della squadra e soddisfare il tifo del pubblico. L'insoddisfazione per i risultati recenti spinge molti club di prim'ordine a

