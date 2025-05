Mercalli e Grimaz a Prato Carnico per parlare di clima rischi e futuro

Giovedì 29 maggio alle 21, l'Auditorium comunale di Prato Carnico ospiterà un incontro con i celebri divulgatori scientifici Mercalli e Grimaz. Al centro del dibattito, tematiche cruciali come il cambiamento climatico, la sostenibilità ambientale e la resilienza territoriale, per affrontare le sfide attuali e future del nostro pianeta. Un'opportunità unica per approfondire questioni di vitale importanza per il nostro ambiente.

Cambiamento climatico, sostenibilità ambientale, vulnerabilità e resilienza territoriale. Sono i temi cruciali attorno a cui ruoterà, giovedì 29 maggio alle 21 nell’Auditorium comunale di Prato Carnico, l’incontro a cui parteciperanno due dei più importanti divulgatori scientifici e docenti a... 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Mercalli e Grimaz a Prato Carnico per parlare di clima, rischi e futuro

Cosa riportano altre fonti

Prato Carnico - Prato Carnico è il capoluogo della val Pesarina, o canale di San Canciano, una delle più famose della Carnia: il paesaggio, verde di boschi e conifere, è chiuso a nord dalle quinte della catena ... 🔗Secondo touringclub.it