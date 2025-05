Mensa del Fatebenefratelli Flaica Cub | Stato di agitazione dei lavoratori nessuna risposta

L'articolo affronta lo stato di agitazione dei lavoratori della mensa del Fatebenefratelli a Benevento, evidenziando la mancanza di risposte da parte delle istituzioni riguardo a un problema significativo. I dipendenti temono che si stia configurando un ridimensionamento dei servizi sanitari nella zona, con conseguenze negative non solo per i cittadini, ma anche per il personale stesso, già in difficoltà .

Così in una nota la Flaica Cub Benevento. "Un silenzio che grida forte quale sarebbe l'intenzione della dirigenza ospedaliera per questi lavoratori – aggiunge – i quali non sarebbero più utili al sistema sanitario che l'ospedale Fatebenefratelli di Benevento ha in mente per il futuro prossimo...

