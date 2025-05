Meloni | Stop a iper regolamentazione Ue che ha soffocato sviluppo

Nel discorso di Bologna del 27 maggio 2025, la leader politica Meloni denuncia l'iper regolamentazione dell'Unione Europea, ritenuta responsabile dello sviluppo stagnante. Rivendicando le radici storiche e culturali dell'Europa, Meloni invita a un'inversione di rotta per promuovere un progresso autentico e sostenibile, superando le limitazioni imposte da normative eccessive.

(Agenzia Vista) Bologna, 27 maggio 2025 "È ora di dire basta a quella iper regolamentazione che ha soffocato il nostro sviluppo, anche qui si può invertire la rotta, l'Europa è la patria del diritto romano, la culla della civiltà cristiana, qualcosa di più ampio e più profondo dei quasi 400 km lineari di gazzette ufficiali dell'Ue e di regole assurde, vogliamo che l'Europa torni ad essere tutt'altro”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento all'assemblea di Confindustria, in corso al Teatro EuropAuditorium di Bologna. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: "Stop a iper regolamentazione Ue che ha soffocato sviluppo"

