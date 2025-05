meloni più trumpiana di trump sui dazi è giorgia contro bruxelles

Giorgia Meloni, in un inedito parallelismo con Donald Trump, si oppone a Bruxelles sui dazi, dando il via a una partita complessa e incerta. I recenti sviluppi, tra cui la telefonata tra Ursula von der Leyen e Trump, hanno intensificato i negoziati, suscitando l'interesse e l'appoggio delle principali capitali europee, da Madrid a Berlino.

La partita rimane difficile e la strada ancora in salita ma i negoziati, dopo la telefonata tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente americano Donald Trump, sono oramai entrati nel vivo. E tutte le cancellerie europee, da Madrid a Parigi fino a Berlino, tifano perché la guerra commerciale tra Europa e Stati Uniti finisca e si arrivi a un'intesa. Da Trump all'Ue, spiragli sul negoziato in corso sui dazi. "Sono appena stato informato che l'Ue ha chiamato per definire le date di un incontro" sui dazi, ha scritto Trump su Truth. "Questo è un evento positivo e spero che, finalmente, come ho chiesto alla Cina, i paesi europei si aprano al commercio con gli Stati Uniti", ha sottolineato il presidente americano...