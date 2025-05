Meloni media sui dazi | l’Italia ponte tra Usa e Ue

Giorgia Meloni si afferma come mediatrice cruciale nella complessa questione dei dazi tra Stati Uniti e Unione Europea. Dopo la sua visita a Washington del 17 aprile, la premier italiana ha organizzato un vertice il 18 maggio con Ursula von der Leyen e un alto rappresentante americano, evidenziando l’importanza del ruolo dell'Italia nel facilitare il dialogo e trovare soluzioni condivise.

Giorgia Meloni continua a ricoprire un ruolo centrale nella delicata mediazione tra Usa e Ue sul fronte dei dazi. Dopo la sua visita a Washington del 17 aprile, la premier ha convocato un vertice il 18 maggio con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il vicepresidente americano JD Vance.

Dazi, il ruolo di Meloni nella tregua - Fonti comunitarie, parlando con l'Ansa, confermano che c'è stato un colloquio telefonico tra Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni. La conversazione, viene sottolineato, è avvenuta «nel contesto della ... 🔗msn.com scrive

la tregua sui dazi tra Us e Ue con la mediazione di giorgia meloni e le implicazioni per l’italia - La mediazione di Giorgia Meloni ha evitato una guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione europea sui dazi, proteggendo l’export italiano e aprendo un negoziato delicato tra Bruxelles e Washington. 🔗Come scrive gaeta.it

Meloni oggi dagli industriali, la chiamata a Trump sui dazi - ROMA C'è la “manina” di Giorgia Meloni dietro la tregua tra Donald Trump e Ursula von der Leyen. La premier ha fatto da pontiere in ore in cui l'accordo sui dazi ... 🔗Secondo ilmessaggero.it