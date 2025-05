Meloni L’Europa abbia il coraggio di rimuovere i dazi interni

Nel contesto attuale di crescente tensione commerciale, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lancia un appello all'Europa affinché rimuova i dazi interni autoimposti. Secondo Meloni, questa mossa è fondamentale per rilanciare il mercato unico europeo e proteggere l'Unione dalle politiche protezionistiche di altre nazioni.

ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa abbia il coraggio di rimuovere quei dazi interni che si è autoimposta in questi anni, il rilancio del mercato unico europeo è una priorità che la può mettere al riparo da scelte protezionistiche di altre nazioni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea di Confindustria a Bologna. xc3mca1sat (Fonte video: Palazzo Chigi) Unlimited News - Notizie dal mondo... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Meloni “L’Europa abbia il coraggio di rimuovere i dazi interni”

Le notizie più recenti da fonti esterne

La mia è politica: contro i pieni poteri di Meloni. La replica di Renzi agli studenti; Moody's, il rating promuove Italia e Meloni: colpo durissimo ai gufi del Pd | .it; L’Eurovision e la canzone triste dell’Europa; Non ha vinto, ma ha scosso un Paese: l’ascesa di Simion segna l’inizio di una nuova stagione politica in Romania. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia