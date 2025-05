Meloni | L' Europa abbia il coraggio di rimuovere i dazi interni Italia credibile ed attrattiva

Giorgia Meloni, nel suo intervento all'assemblea annuale di Confindustria a Bologna, esprime la speranza che l'Europa abbia il coraggio di abolire i dazi interni autoimposti. Sottolinea l'importanza di rilanciare il mercato unico europeo per rendere l'Italia più credibile e attrattiva, sostenendo che tale initiative è essenziale per stimolare la crescita e la competitività nel contesto attuale.

AGI - "Mi auguro che l'Europa abbia il coraggio di rimuovere i dazi interni che si è auto-imposta in questi anni ". Lo dice Giorgia Meloni in un passaggio del suo intervento all'assemblea annuale di Confindustria a Bologna. "Il rilancio del mercato unico europeo è una priorità perché chiaramente consentirebbe di mettere l'Europa anche al riparo da scelte protezionistiche di altri Paesi. Come governo siamo pronti a fare la nostra parte", assicura. "In questa nazione ci sono anche problemi strutturali e la questione più urgente da affrontare con serietà e senza timore è il nodo del costo dell'energia ", sottolinea Giorgia Meloni, dal palco dell'assemblea annuale di Confindustria in corso a Bologna accogliendo così l'appello degli industriali... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni: "L'Europa abbia il coraggio di rimuovere i dazi interni. Italia credibile ed attrattiva"

