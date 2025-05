Meloni | Italia credibile revisione in positivo di Moody' s non accadeva da 25 anni

Il recente riconoscimento di Moody's, che ha rivisto in positivo il rating dell'Italia dopo 25 anni, segna un'importante svolta per il governo Meloni. Durante un incontro a Bologna, il Premier ha sottolineato l'impegno dell'esecutivo nel restituire al Paese la sua centralitĂ nel contesto internazionale, adottando strategie economiche mirate a garantire una crescita sostenibile e competitiva.

(Agenzia Vista) Bologna, 27 maggio 2025 “Il lavoro del Governo è stato rivolto soprattutto a restituire a questa nazione la centralitĂ che le è propria sullo scacchiere internazionale, su uno scenario globale che a volte era mancata e a portare avanti una strategia economica basata sostanzialmente su tre pilastri che sono la serietĂ , l'efficacia e una visione di sviluppo di lungo termine. Penso che lo testimoni il livello dello spread, piĂą che dimezzato rispetto a quando ci siamo insediati, la borsa che ha registrato performance record, il nuovo appeal dei nostri titoli pubblici italiani, l'attrattivitĂ ritrovata per gli investimenti, i giudizi delle agenzie di rating, da ultimo Moody's che ha rivisto in positivo il giudizio dell'Italia, una cosa che non accadeva da circa 25 anni”... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: Italia credibile, revisione in positivo di Moody's non accadeva da 25 anni

