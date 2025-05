Meloni | Italia credibile davanti a quadro economico difficile | spread dimezzato

In un contesto economico complesso, il governo Meloni si presenta con credibilità, evidenziando la significativa riduzione dello spread. Il presidente di Confindustria, Orsini, lancia un appello urgente: servono otto miliardi all'anno per sostenere gli investimenti e puntare a un incremento del Pil del 2% nel prossimo triennio. Una proposta strategica per rilanciare la crescita e affrontare le sfide attuali.

