Meloni | fondi Caivanomantenuti impegni

Il bando per la riqualificazione del Parco Verde di Caivano segna un passo importante verso il rilancio di un'area segnata da gravi episodi di cronaca e degrado. Con un investimento di 130 milioni provenienti da privati, la premier Meloni sottolinea l'importanza di ristabilire la legalità , avviando un processo di recupero e rinascita del territorio.

10.25 Pubblicato il bando per la riqualificazione del Parco Verde di Caivano, teatro in passato di atroci fatti di cronaca maturati in uno scenario di annoso degrado. Annunciando fondi per 130mln da privati la premier sottolinea: "Abbiamo prima portato la legalità , sgomberando chi non aveva titolo a stare nelle case", ora "appartamenti, aree verdi, negozi, strade, marciapiedi" per "un presente e un futuro di decoro,bellezza,legalità e opportunità . Gli italiani se lo aspettano. Stiamo mantenendo gli impegni"... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

