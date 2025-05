Meloni festeggia il record dell’export italiano | ma il merito è dell’eredità del passato

Giorgia Meloni celebra il record dell'export italiano, rivendicando il successo come un risultato del suo governo. Tuttavia, il vero merito sembra risiedere nell'eredità delle politiche passate. Con un carosello su Instagram, il partito della premier punta a trasformare il commercio estero in un tema di propaganda, mettendo in luce le sfide e le opportunità del settore.

Giorgia Meloni ha trovato una nuova vetrina da cui affacciarsi: l’export. Dopo i salari, la natalità, la sicurezza e il Pnrr, tocca ora al commercio estero diventare terreno di propaganda. Il partito della premier ha infatti pubblicato un carosello Instagram in cui si attribuisce il merito di aver “rilanciato il Made in Italy ” e fatto “volare” le esportazioni italiane. Ma come spesso accade quando il marketing incrocia i dati, il racconto zoppica. E anche stavolta cade rovinosamente. A metterlo nero su bianco è Pagella Politica, che ha analizzato numeri, grafici e cronologie. E la narrazione meloniana non ne esce per niente bene... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Meloni festeggia il record dell’export italiano: ma il merito è dell’eredità del passato

