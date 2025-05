Meloni e Metsola a Bologna | visita al Tecnopolo e al supercomputer Leonardo

Domani, Bologna accoglierà la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le due leader visiteranno il Tecnopolo e il supercomputer Leonardo, prima di partecipare all’assemblea 2025 di Confindustria, che si terrà al Teatro EuropAuditorium. Un'occasione importante per discutere innovazione e futuro economico dell'Europa.

Arrivano a Bologna domani la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le due leader saranno in città anche partecipare all'assemblea 2025 di Confindustria, in programma al Teatro EuropAuditorium Dopo l'appuntamento con gli industriali...

