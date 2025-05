Meloni da Confindustria costi dell’energia ed Ex Ilva | Tutti diano una mano

Durante l'assemblea di Confindustria a Bologna, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni affronta i temi cruciali per l'economia italiana, come i costi dell'energia e la questione dell'ex Ilva. Sottolinea l'importanza di un impegno collettivo per affrontare le sfide di un contesto economico e finanziario complesso, evidenziando la credibilità dell'Italia in un momento di difficoltà.

Giorgia Meloni all’assemblea di Confindustria in corso a Bologna. La presidente del Consiglio parla di Spread e Borsa, ex Ilva e altri temi in agenda. “L’Italia si presenta credibile davanti a un quadro economico e finanziario di straordinaria complessità. Lo testimoniano il livello dello Spread, più che dimezzato, la Borsa, il nuovo appeal dei Titoli pubblici italiani, l’attrattività ritrovata degli investimenti, e anche i giudizi delle agenzie di rating, su cui a volte sono critica. da Ultimo Moody’s che ha rivisto quello dell’Italia come non accadeva da 25 anni” ha detto la premier. Meloni da Confinfustria: “Su Ilva ognuno faccia la sua parte, no bastoni tra le ruote”... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni da Confindustria, costi dell’energia ed Ex Ilva: “Tutti diano una mano”

