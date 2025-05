Meloni bacchetta Bruxelles davanti agli industriali | Rimuova i suoi dazi interni All’assemblea anche la presidente del Parlamento Ue Metsola

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, interviene all'assemblea di Confindustria a Bologna, esprimendo l'importanza di un'accordo tra governo e industriali. Durante il suo intervento, critica Bruxelles per i dazi interni, chiedendo la loro rimozione. Presenti anche figure di spicco come Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, sottolineano l'unità delle posizioni italiane nella sfida economica attuale.

Bologna, 27 maggio 2025 - Ha voluto esserci, dice, anche se aveva altri impegni. All' assemblea di Confindustria, effettivamente, non può mancare la presidente del Consiglio, soprattutto se entrambe le parti – governo e industriali – sono in sintonia quasi su tutto, Giorgia Meloni sale sul palco dell'EuropAuditorium per ultima. Prima ascolta gli appelli e le richieste degli industriali di cui si fa portavoce il numero uno Emanuele Orsini, poi l'intervento della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola ("la mia amica Roberta"), che elogia "l'Italia, una delle ancore più forti dell'Europa"...