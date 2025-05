Meloni all’assemblea di Confindustria | Più investimenti in Italia Europa non sempre dalla nostra parte – Video

All'assemblea di Confindustria di Bologna, Giorgia Meloni sottolinea l'importanza di aumentare gli investimenti in Italia, in un contesto europeo non sempre favorevole. La sua presenza segue le recenti amministrative, contrassegnate da vittorie del centrosinistra a Genova e Ravenna, e si accompagna alle dichiarazioni di altri importanti esponenti del governo, evidenziando le sfide e le opportunità per il nostro paese.

All"indomani delle amministrative in 126 comuni, segnata da due vittorie del centrosinistra a Genova e Ravenna, Giorgia Meloni è all'assemblea di Confindustria, a Bologna. Con lei ci sono la ministra di Università e ricerca Anna Maria Bernini, il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Meloni nel suo intervento parla dei risultati a suo dire molto positivi dell'Italia nel mondo: «L'Italia si presenta credibile davanti a un quadro economico e finanziario di estrema difficoltà. Lo testimoniano il livello dello spread, più che dimezzato, la Borsa, il nuovo appeal dei Titoli pubblici italiani, l'attrattività ritrovata degli investimenti, e anche i giudizi delle agenzie di rating, su cui a volte sono critica...

