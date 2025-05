Meloni all' Assemblea di Confindustria | L' Ue rimuova quei dazi interni che si è autoimposta

Durante l'Assemblea 2025 di Confindustria, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza di rimuovere i dazi interni imposti dall'Unione Europea, evidenziando il ruolo centrale del tessuto produttivo italiano per la prosperità della nazione. La necessità di un dialogo costruttivo con le categorie produttive è stata identificata come un elemento distintivo e fondamentale di questo governo.

Il confronto con le categorie produttive “è la cifra di questo governo, è importante sottolineare la centralità del tessuto produttivo e industriale italiano per la ricchezza e il futuro della nazione". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all'Assemblea 2025 di Confindustria, al Teatro EuropAuditorium di Bologna. L'Italia si presenta “credibile di fronte a un quadro economico-finanziario di straordinaria complessità. Abbiamo restituito centralità al nostro paese "– ha proseguito la presidente del Consiglio –"Lo testimonia il livello dello spread, la Borsa, l'appeal dei tutoli pubblici italiani, l'attrattivita' per gli investimenti, i giudizi delle agenzie di rating, in particolare Moody's, che ha rivisto in positivo il giudizio dell'Italia, una cosa che non accadeva da 25 anni”... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it