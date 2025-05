Meloni all' Assemblea di Confindustria | Abbiamo restituito centralità al nostro Paese

Durante l'assemblea di Confindustria a Bologna, il Ministro Meloni ha sottolineato come l'Italia abbia riconquistato centralità nel panorama economico globale. In un contesto di complessità finanziaria, il Paese si presenta con credibilità, come dimostrano l'andamento dello spread, della Borsa e l'attrattività dei titoli pubblici italiani. Questi indicatori testimoniano il rinnovato slancio dell'economia nazionale.

(Agenzia Vista) Bologna, 27 maggio 2025 "L'Italia si presenta credibile di fronte a un quadro economico-finanziario di straordinaria complessità. Abbiamo restituito centralità al nostro paese. Lo testimonia il livello dello spread, la Borsa, l'appeal dei tutoli pubblici italiani, l'attrattività per gli investimenti, i giudizi delle agenzie di rating, in particolare Moody's, che ha rivisto in positivo il giudizio dell'Italia, una cosa che non accadeva da 25 anni”. Lo ha detto Meloni all'Assemblea di Confindustria. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni all'Assemblea di Confindustria: "Abbiamo restituito centralità al nostro Paese"

