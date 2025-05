Meloni | Al via il bando per le case popolari a Caivano

È ufficialmente aperto il bando per il recupero delle case popolari a Caivano. Questo importante progetto mira a riqualificare gli immobili del Parco Verde, costruiti dopo il terremoto dell'Irpinia nel 1980, per offrire nuove opportunità a chi ne ha bisogno. Un passo fondamentale verso un futuro migliore per la comunità locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Oggi sono felice di annunciare un passo in più per il futuro di Caivano. È stato pubblicato il bando per riqualificare gli immobili popolari comunali del Parco Verde, alloggi che era stati costruiti dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980 per accogliere chi non aveva più un tetto sulla testa ma che negli ultimi quarant’anni sono stati del tutto abbandonati”. Lo annuncia la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio in occasione della pubblicazione del bando per la riqualificazione del Parco Verde di Caivano. L'articolo Meloni: “Al via il bando per le case popolari a Caivano” proviene da Anteprima24... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meloni: “Al via il bando per le case popolari a Caivano”

