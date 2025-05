Meloni | al lavoro per replicare altrove quanto fatto a Caivano

Il governo italiano, sotto la guida di Meloni, si prepara a estendere in altre città i progetti di successo già attuati a Caivano. Le iniziative mirano a migliorare la qualità della vita e servizi per i cittadini di Rozzano, Orta Nova, Rosarno, San Ferdinando, e in alcuni quartieri di Roma, Napoli, Catania e Palermo.

Roma, 27 mag. (askanews) – “Stiamo lavorando anche per replicare ciò che abbiamo sperimentato con successo a Caivano in altri territori della nostra Nazione. Presto anche i cittadini di Rozzano, Orta Nova, Rosarno, San Ferdinando e alcuni quartieri di Roma, Napoli, Catania e Palermo potranno contare su un presente e su un futuro fatto di decoro, bellezza, legalità e opportunità”. Lo afferma in un videomessaggio pubblicato sul sito di Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo aver annunciato la pubblicazione di un bando da oltre 130 milioni di euro, interamente finanziato dai privati, per la riqualificazione delle case popolari del Parco Verde di Caivano... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

